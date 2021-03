Scuola, Bianchi: 'Sì alle lezioni in presenza, il problema non si risolve negli ultimi 20 giorni di giugno' (Di martedì 16 marzo 2021) Il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi punta al ritorno alla Scuola in presenza spiegando che la questione non è quella di prolungare le lezioni fino alla fine di giugno. E spiega: 'Il problema ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 16 marzo 2021) Il ministro dell'Istruzione Patriziopunta al ritorno allainspiegando che la questione non è quella di prolungare lefino alla fine di. E spiega: 'Il...

Advertising

FrancescoLollo1 : @borghi_claudio Avanti con il cambiamento... di poltrona. #Miozzo si dedicherà alla scuola con il ministro #Bianchi… - TgLa7 : Bianchi, e' inutile prolungare la scuola a fine giugno. Temi non si risolvono in 20 giorni,ma serve riaprire in presenza - Agenzia_Ansa : Bianchi: 'La scuola tornerà in presenza prima possibile' #ANSA - BarberisBruna : RT @cislscuola: La @CislNazionale al ministro Bianchi con Luigi Sbarra e @MaddalenaGissi : in un clima positivo di dialogo sociale rafforza… - AleMiglioz : RT @MIsocialTW: 'Abbiamo di fronte un anno costituente, un anno in cui dobbiamo essere capaci di valorizzare al massimo la nostra scuola”… -