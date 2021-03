Scuola, Bianchi: “Ritorno in presenza il prima possibile. Maturità sarà esame vero” (Di martedì 16 marzo 2021) (Teleborsa) – “La Scuola tornerà in presenza e in sicurezza il prima possibile. Abbiamo tenuto aperto il I ciclo fino allo stremo”. È quanto ha annunciato il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi nel suo intervento a Uno Mattina su Rai 1. “Bisogna essere ancorati alla realtà. Tutti – ha spiegato il ministro – volevamo tenerle aperte le scuole, abbiamo tenuto le attività in presenza fino allo stremo, abbiamo tenuto i bambini in presenza fintanto che è stato possibile. Stiamo lavorando per riportare la Scuola in presenza e in sicurezza il prima possibile. Non sono decisioni a cuor leggero ma lo abbiamo fatto con senso di responsabilità. Sono scelte in cui tutto il paese deve essere ... Leggi su quifinanza (Di martedì 16 marzo 2021) (Teleborsa) – “Latornerà ine in sicurezza il. Abbiamo tenuto aperto il I ciclo fino allo stremo”. È quanto ha annunciato il ministro dell’Istruzione Patrizionel suo intervento a Uno Mattina su Rai 1. “Bisogna essere ancorati alla realtà. Tutti – ha spiegato il ministro – volevamo tenerle aperte le scuole, abbiamo tenuto le attività infino allo stremo, abbiamo tenuto i bambini infintanto che è stato. Stiamo lavorando per riportare laine in sicurezza il. Non sono decisioni a cuor leggero ma lo abbiamo fatto con senso di responsabilità. Sono scelte in cui tutto il paese deve essere ...

Advertising

FrancescoLollo1 : @borghi_claudio Avanti con il cambiamento... di poltrona. #Miozzo si dedicherà alla scuola con il ministro #Bianchi… - Corriere : Bianchi: «Per la riapertura delle scuole, non c’è data» - vincereelezioni : Scuola: Bianchi, in presenza il prima possibile - Bellia68 : RT @cislscuola: La @CislNazionale al ministro Bianchi con Luigi Sbarra e @MaddalenaGissi : in un clima positivo di dialogo sociale rafforza… - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Scuola, Bianchi: 'Ritorno in presenza e in sicurezza il prima possibile' -