Scontri al corteo in memoria di Sarah Everard, a Londra monta la protesta contro la polizia – Il video (Di martedì 16 marzo 2021) Più potere agli agenti per controllare le proteste non violente. Nel Regno Unito la misura, contenuta in un nuovo disegno di legge, è finita nel mirino di centinaia di manifestanti, che si sono radunati nella notte del 15 marzo in Parliament Square, nel cuore di Londra, per esprimere il proprio dissenso. Lo scorso 14 marzo, a Londra è stato organizzato un corteo in memoria di Sarah Everard, la 33enne rapita nella zona di Clapham Common e poi trovata senza vita nelle campagne del Kent. In quell’occasione, i manifestanti sfilavano nella zona del rapimento per sollevare questioni come la sicurezza nella capitale e la violenza sulle donne. I cortei non erano stati autorizzati e la polizia era intervenuta duramente, disperdendo le persone che vi ... Leggi su open.online (Di martedì 16 marzo 2021) Più potere agli agenti perllare le proteste non violente. Nel Regno Unito la misura, contenuta in un nuovo disegno di legge, è finita nel mirino di centinaia di manifestanti, che si sono radunati nella notte del 15 marzo in Parliament Square, nel cuore di, per esprimere il proprio dissenso. Lo scorso 14 marzo, aè stato organizzato unindi, la 33enne rapita nella zona di Clapham Common e poi trovata senza vita nelle campagne del Kent. In quell’occasione, i manifestanti sfilavano nella zona del rapimento per sollevare questioni come la sicurezza nella capitale e la violenza sulle donne. I cortei non erano stati autorizzati e laera intervenuta duramente, disperdendo le persone che vi ...

Advertising

ossopocobuco73 : @Laila76913893 @Tiziana99296006 Beh o sei accecata dall venerazione che provi per il tuo idolo o guardavi dall'alt… - Alberto28075665 : RT @repubblica: Messico, scontri con la polizia alla marcia dell'8 marzo: 15 feriti: Migliaia di uomini e donne in piazza contro i femminic… - serenel14278447 : RT @repubblica: Messico, scontri con la polizia alla marcia dell'8 marzo: 15 feriti: Migliaia di uomini e donne in piazza contro i femminic… - PatriziaCaronna : RT @repubblica: Messico, scontri con la polizia alla marcia dell'8 marzo: 15 feriti: Migliaia di uomini e donne in piazza contro i femminic… - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Messico, scontri con la polizia alla marcia dell'8 marzo: 15 feriti: Migliaia di uomini e donne in piazza contro i femminic… -