Sci alpino | Lenzerheide | l’Italia a caccia di record con Brignone | Goggia e Bassino Vinatzer e Paris | importante chiudere bene in ottica Pechino 2022

(Di martedì 16 marzo 2021) In attesa di sapere se e quante gare si disputeranno a, per le Finali di Coppa del Mondo di sci2020-2021 (ma per il weekend le previsioni sono buone) è doveroso parlare della attese in casa Italia. Che sono alte al femminile, mentre saràporre le basi per la futura annata olimpica a livello maschile. Le ragazze si giocano tanto, in Svizzera. In primis, ovviamente, Sofia, che potrebbe conquistare la Coppa di discesa per la seconda volta in carriera (come solo Isolde Kostner, in passato), sia sul campo, gareggiando dopo il recupero lampo dalla frattura composta del piatto tibiale subita a Garmisch, oppure anche a tavolino, nel caso di cancellazione della discesa. Avendo vinto 4 gare su cinque disputate (con un secondo posto), il trofeo terminerebbe nelle mani giuste. ...