Sci alpino, Coppa del Mondo: rinviata la prova di discesa a Lenzerheide per troppa neve (Di martedì 16 marzo 2021) La neve cambia i piani a Lenzerheide. Gli organizzatori hanno al momento rinviato alle ore 11 ogni decisione sullo svolgimento delle indispensabili uniche prove cronometrate in vista delle gare di discesa uomini e donne in programma domani. Una prima decisione era attesa alle 9:00 con gli atleti lasciati in albergo senza potersi recare in pista. La prova donne era programmata proprio per le 11 e quella uomini per le 12:30. Nel primo pomeriggio, secondo le previsione meteo, dovrebbero diminuire le precipitazioni. SportFace.

