Sardegna, petizioni online: "Solinas blocchi gli arrivi per le seconde case" (Di martedì 16 marzo 2021) CAGLIARI – I sardi si mobilitano attraverso il web contro l'ipotesi di un "assalto" all'isola da altre Regioni per le festività pasquali, dopo il via libera del governo ai trasferimenti nelle seconde case anche dalle zone rosse. Dopo le prese di posizione di vari esponenti della politica isolana, in queste ore sono state lanciate due petizioni sul portale Change.org.

