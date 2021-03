Sara Croce dimagrita: “Non è stato un bel periodo” – FOTO (Di martedì 16 marzo 2021) La confessione di Sara Croce, che ammette di essere dimagrita: “Non è stato un bel periodo”, la FOTO delle Instagram Stories. (Instagram)La Bonas di Avanti un Altro Sara Croce, influencer con quasi 900mila follower su Instagram, è tornata in queste ore in televisione e i suoi fan sono al settimo cielo. La giovane modella, infatti, è amatissima dal suo pubblico, come dimostra il contatto costante che ha con loro attraverso Instagram. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Sara Croce, la Bonas vuole i danni per molestie: le sue motivazioni Infatti, la ragazza non si nasconde e non si tira indietro, parla con i propri follower e risponde alle loro domande. Insomma, il pubblico la ama e lei non vuole deluderlo, ... Leggi su ck12 (Di martedì 16 marzo 2021) La confessione di, che ammette di essere: “Non èun bel”, ladelle Instagram Stories. (Instagram)La Bonas di Avanti un Altro, influencer con quasi 900mila follower su Instagram, è tornata in queste ore in televisione e i suoi fan sono al settimo cielo. La giovane modella, infatti, è amatissima dal suo pubblico, come dimostra il contatto costante che ha con loro attraverso Instagram. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –>, la Bonas vuole i danni per molestie: le sue motivazioni Infatti, la ragazza non si nasconde e non si tira indietro, parla con i propri follower e risponde alle loro domande. Insomma, il pubblico la ama e lei non vuole deluderlo, ...

