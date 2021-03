Sara Croce da impazzire: il ricordo in bikini sta facendo impazzire il web (Di martedì 16 marzo 2021) Sara Croce irresistibile su Instagram: la foto della “Bonas” di Avanti un Altro sta scatenando la passione dei follower. Scopriamo perché Un bikini davvero mozzafiato quello mostrato su Instagram dalla “Bonas” di Avanti un Altro. Che sui social è diventata una vera “star” dalla popolarità ampia. Il merito non è solo quello della sua partecipazione al game show di Paolo Bonolis. Che in ogni caso le ha assicurato una forte visibilità negli ultimi anni. Di base per lei c’è una bellezza assoluta, ed un fisico perfetto che lascia i fan a bocca aperta. Che si tratti di apparizioni in tv o sui social cambia davvero poco. In quanto il successo per la Venere di Garlasco rimane ampio ed assicurato. Per mesi la compagna di Gianmarco Fiory ha ricordato l’appuntamento del suo ritorno in televisione con dei post che spesso non ... Leggi su formatonews (Di martedì 16 marzo 2021)irresistibile su Instagram: la foto della “Bonas” di Avanti un Altro sta scatenando la passione dei follower. Scopriamo perché Undavvero mozzafiato quello mostrato su Instagram dalla “Bonas” di Avanti un Altro. Che sui social è diventata una vera “star” dalla popolarità ampia. Il merito non è solo quello della sua partecipazione al game show di Paolo Bonolis. Che in ogni caso le ha assicurato una forte visibilità negli ultimi anni. Di base per lei c’è una bellezza assoluta, ed un fisico perfetto che lascia i fan a bocca aperta. Che si tratti di apparizioni in tv o sui social cambia davvero poco. In quanto il successo per la Venere di Garlasco rimane ampio ed assicurato. Per mesi la compagna di Gianmarco Fiory ha ricordato l’appuntamento del suo ritorno in televisione con dei post che spesso non ...

