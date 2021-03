Sapete cosa è successo in Spagna? Ecco perché Maria De Filippi è la regina: come gode Mediaset (Di martedì 16 marzo 2021) In Italia, Uomini e Donne di Maria De Filippi è un must, un programma intramontabile, lo share su Canale 5 è sempre alle stelle. Già, c'è la mano della mitica De Filippi. Ma laddove quella mano non c'è, Ecco che il format cola a picco. Il caso, come spiega davidemaggio.it, arriva dalla Spagna, dove Mujeres y Hombres y Viceversa, l'equivalente iberico di Uomini e Donne, è stato chiuso a causa dei bassi ascolti. Cancellato definitivamente il dating show dal palinsesto del gruppo Mediaset España. Partito in Spagna su Telecinco il 9 giugno 2008 con la conduzione di Emma Garcia, il programma ha inizialmente riscosso un discreto successo di pubblico, arrivando più volte nelle sue prime stagioni al 16% di share (con esordio al 18,4%), ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) In Italia, Uomini e Donne diDeè un must, un programma intramontabile, lo share su Canale 5 è sempre alle stelle. Già, c'è la mano della mitica De. Ma laddove quella mano non c'è,che il format cola a picco. Il caso,spiega davidemaggio.it, arriva dalla, dove Mujeres y Hombres y Viceversa, l'equivalente iberico di Uomini e Donne, è stato chiuso a causa dei bassi ascolti. Cancellato definitivamente il dating show dal palinsesto del gruppoEspaña. Partito insu Telecinco il 9 giugno 2008 con la conduzione di Emma Garcia, il programma ha inizialmente riscosso un discretodi pubblico, arrivando più volte nelle sue prime stagioni al 16% di share (con esordio al 18,4%), ...

ZZiliani : Sapete qual è la cosa più deprimente? Che gli altri 19 club del campionato col verme, la Serie A targata AJA, davan… - fffitalia : #Letta 'Rimettere i giovani al centro e fare votare sedicenni' Bella, ma intanto che attendiamo di votare chissà q… - AC_Fuffi : Dunque, oggi è il 14 marzo (o 3/14, come si scrive in alcuni paesi) e sono le 15:09… È il Giorno del Pi greco! Le p… - AMICI20204 : @tomm_eli Voi non sapete l’esistenza dell’amicizia tra uomo e donna...fate na strage per ogni cosa,che pesantezza..… - carlokarl : @AceaGruppo @AgiciSrl VOIALTRI non sapete neanche per finta cosa sia l'EFFICIENZA ENERGETICA....SAPEVATELO... -

Ultime Notizie dalla rete : Sapete cosa Chiara Ferragni col pancione tra maxi felpe e blazer over: è il trend premaman per la primavera Chiara Ferragni lancia la moda da seguire in gravidanza Aspettate un bambino e durante le ultime settimane di gravidanza non sapete proprio cosa indossare? Se tutti gli abiti che avete vi stanno ...

Recensione Nuki Opener: mai più consegne mancate? Nuki Opener permette anche di comandare cancelli da giardino o qualsiasi cosa sia gestita da un ... Oppure, se sapete a priori l'orario di arrivo dell'ospite potete anche utilizzare la funzione ' Ring ...

Sapete cosa sono le querele temerarie? | Italians Corriere della Sera Inzaghi “Vogliamo giocare la Champions con continuità” ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo conquistare l’accesso alla qualificazione in Champions League con più continuità. Ma abbiamo anche la consapevolezza di avere davanti sei corazzate in campionato”. Lo ha d ...

Antonella Clerici agli adolescenti: “Ragazzi siete nei nostri cuori, nessuno parla di voi” “Ragazzi, siete nei nostri cuori, anche io sono mamma di una preadolescente e so cosa vuol dire. E poi sono stata giovane anche io”. La Clerici è tra i pochissimi che hanno rivolto in tv un messaggio ...

Chiara Ferragni lancia la moda da seguire in gravidanza Aspettate un bambino e durante le ultime settimane di gravidanza nonproprioindossare? Se tutti gli abiti che avete vi stanno ...Nuki Opener permette anche di comandare cancelli da giardino o qualsiasisia gestita da un ... Oppure, sea priori l'orario di arrivo dell'ospite potete anche utilizzare la funzione ' Ring ...ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo conquistare l’accesso alla qualificazione in Champions League con più continuità. Ma abbiamo anche la consapevolezza di avere davanti sei corazzate in campionato”. Lo ha d ...“Ragazzi, siete nei nostri cuori, anche io sono mamma di una preadolescente e so cosa vuol dire. E poi sono stata giovane anche io”. La Clerici è tra i pochissimi che hanno rivolto in tv un messaggio ...