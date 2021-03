Sanremo 2021, Amadeus commenta la polemica che ha coinvolto Fedez e Chiara Ferragni (Di martedì 16 marzo 2021) Reduce da Sanremo 2021, Amadeus ha fatto un bilancio di questi ultimi due anni dedicati in buona parte alla realizzazione del grande spettacolo al quale il Festival ci abituati. Intervistato da Il Fatto Quotidiano, il conduttore ha rivelato quali pensieri ha avuto quando gli è stato proposto per la prima volta di prendere le redini della kermesse canora: Quando mi è stato chiesto di fare Sanremo due anni fa il mio pensiero è andato alla musica, non ho mai pensato solo allo show e agli ascolti, ho evitato scorciatoie. Volevo far capire che la musica stava cambiando, c’era un panorama musicale reale che non sempre vedevo a Sanremo. Mi capitava di vedere nomi al Festival che duravano dieci giorni. Per me Sanremo deve essere lo specchio di quello che si ascolta, senza dimenticare qualche ... Leggi su isaechia (Di martedì 16 marzo 2021) Reduce daha fatto un bilancio di questi ultimi due anni dedicati in buona parte alla realizzazione del grande spettacolo al quale il Festival ci abituati. Intervistato da Il Fatto Quotidiano, il conduttore ha rivelato quali pensieri ha avuto quando gli è stato proposto per la prima volta di prendere le redini della kermesse canora: Quando mi è stato chiesto di faredue anni fa il mio pensiero è andato alla musica, non ho mai pensato solo allo show e agli ascolti, ho evitato scorciatoie. Volevo far capire che la musica stava cambiando, c’era un panorama musicale reale che non sempre vedevo a. Mi capitava di vedere nomi al Festival che duravano dieci giorni. Per medeve essere lo specchio di quello che si ascolta, senza dimenticare qualche ...

Advertising

IlContiAndrea : #Colapesce e #Dimartino vincono il Premio EarOne Sanremo Airplay 2021: #MusicaLeggerissima è stata trasmessa da 127… - Agenzia_Ansa : Non è piaciuto alla famiglia di Luigi Tenco il monologo di Barbara Palombelli al Festival di Sanremo in cui la gior… - welikeduel : Barbara Palombelli mette fine alle polemiche dopo il suo monologo a Sanremo #propagandalive @SabinaGuzzanti - fabrydami : In effetti non ho mai capito perché la diretta partisse a metà corsa ?? - zazoomblog : Sanremo 2022: si aprono le porte a Mara Venier (con Renzo Arbore direttore artistico) - #Sanremo #2022: #aprono… -