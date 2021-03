Sandro Tognatti | l’autopsia sull’insegnante di Biella | “Nessun legame evidente con il vaccino”

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 16 marzo 2021)di, l’insegnante di musica morto 17 ore dopo la somministrazione di una dose delAstrazeneca è stata eseguita questa mattina: dai primi accertamenti non risulta alcuncon la vaccinazione. Gli esami non hanno evidenziato trombi e si tratterebbe di una morte cardiaca improvvisa.suè durata più di due ore, ed è stato effettuata dal dottor Roberto Testi, medico legale e presidente del Comitato tecnico-scientifico dell’Unità di crisi della Regione Piemonte per l’emergenza Coronavirus. Repubblica Torino spiega cheè morto per un problema cardiaco improvviso: Il cuore e gli altri organi si presentavano in un apparente stato di salute. Per ...