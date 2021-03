Salò come il Bronx: due immigrati massacrano un anziano all’uscita del supermercato (Video) (Di martedì 16 marzo 2021) Brescia, 16 mar – Poteva finire in tragedia la violenta aggressione tra due immigrati e un anziano avvenuta all’ingresso di un supermercato Italmark di Salò, nel Bresciano. La rissa, ripresa da una testimone con un cellulare, è avvenuta di fronte agli occhi esterrefatti dei clienti dell’esercizio che hanno assistito senza intervenire. Sui social è poi scattato il processo virtuale ai presenti, accusati di pavidità per non essere intervenuti in difesa dell’uomo più anziano. Due immigrati pestano un uomo di 56 anni La vittima è un uomo di 65 anni di origine algerina e già noto alle forze dell’ordine. I due aggressori sono due giovani immigrati, di cui uno di origine dominicana e con precedenti. Ignote le motivazioni alla base della furibonda rissa. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 16 marzo 2021) Brescia, 16 mar – Poteva finire in tragedia la violenta aggressione tra duee unavvenuta all’ingresso di unItalmark di, nel Bresciano. La rissa, ripresa da una testimone con un cellulare, è avvenuta di fronte agli occhi esterrefatti dei clienti dell’esercizio che hanno assistito senza intervenire. Sui social è poi scattato il processo virtuale ai presenti, accusati di pavidità per non essere intervenuti in difesa dell’uomo più. Duepestano un uomo di 56 anni La vittima è un uomo di 65 anni di origine algerina e già noto alle forze dell’ordine. I due aggressori sono due giovani, di cui uno di origine dominicana e con precedenti. Ignote le motivazioni alla base della furibonda rissa. ...

Aggressione in pieno giorno all'ingresso di un supermercato. Le immagini choc della rissa Sarà mia premura andare a fondo a questa situazione affinché non succedano più fatti vergognosi e inaccettabili come questo' . Le immagini dell'aggressione all'ingresso del supermercato di Salò

