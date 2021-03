Rudiger | “In estate sono stato vicino al Chelsea e al Tottenham”

(Di martedì 16 marzo 2021) Il difensore del, l’ex Roma Antonio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di domani contro l’Atletico Madrid. Queste le parole del tedesco: “Ina lasciare il. C’era una squadra che mi aveva cercato, il PSG ma c’era anche ilcon Mourinho ma alla fine non si è concretizzato così come con Tuchel (allora al PSG) e quindi ero un po’ arrabbiato perché sapevo della mia situazione che non avrei giocato molto. Ho parlato con Lampard etornato in panchina, ha giocato un paio di partite e poi di nuovo fuori. Le ultime partite della gestione Lampard ho giocato e ora le cose stanno andando molto bene,felice. Misempre ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rudiger estate

alfredopedulla.com

L'attaccante argentino ha vissuto mesi non facili nella scorsa, culminati con l'addio al ... Ecco dunque che in difesa dovremmo vedere titolari per gli inglesi Azpilicueta,e Zouma. ...Per questo motivo il Milan potrebbe riscattarlo definitivamente ine renderlo un punto ...per parlare dei recenti insulti razzisti ai danni di Martial del Manchester United e di James e...Commenta per primo Da quando è arrivato al Chelsea, Thomas Tuchel, sembra aver ridato solidità alla difesa dei Blues. La svolta è arrivata con il passaggio alla difesa a 3 e lo spostamento del promett ...