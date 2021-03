Royal Family: il principe Filippo dimesso oggi dall’ospedale, come sta (Di martedì 16 marzo 2021) Notizie importanti per la il marito della Regina dopo l’operazione. (Jeff Spicer/Getty Images)Il principe Filippo, il marito di 99 anni della regina Elisabetta, ha lasciato oggi l’ospedale di Londra dove era ricoverato per la riabilitazione seguita a un problema cardiaco. Lo conferma Buckingham Palace: le dimissioni avvengono un mese dopo essere stato inizialmente ricoverato in ospedale e in seguito curato per un problema cardiaco. Per il reale, si tratta del più lungo periodo di ricovero della sua vita. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> principe Filippo, il nipote Harry torna a Londra: condizioni preoccupanti Il 16 febbraio il principe Filippo fu prelevato dal castello di Windsor, la residenza reale a circa 20 miglia a ovest del centro di Londra, ... Leggi su ck12 (Di martedì 16 marzo 2021) Notizie importanti per la il marito della Regina dopo l’operazione. (Jeff Spicer/Getty Images)Il, il marito di 99 anni della regina Elisabetta, ha lasciatol’ospedale di Londra dove era ricoverato per la riabilitazione seguita a un problema cardiaco. Lo conferma Buckingham Palace: le dimissioni avvengono un mese dopo essere stato inizialmente ricoverato in ospedale e in seguito curato per un problema cardiaco. Per il reale, si tratta del più lungo periodo di ricovero della sua vita. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –>, il nipote Harry torna a Londra: condizioni preoccupanti Il 16 febbraio ilfu prelevato dal castello di Windsor, la residenza reale a circa 20 miglia a ovest del centro di Londra, ...

Il Principe Filippo lascia l'ospedale Sospiro di sollievo per la Royal Family: il Principe Filippo ha lasciato l'ospedale dopo circa un mese di ricovero. Il Duca di Edimburgo, consorte 99enne della regina Elisabetta, era stato ricoverato inizialmente in un'ala ...

"Così le accuse di Harry e Meghan distruggono l'immagine della Royal Family"

Royal Family: il principe Filippo dimesso oggi dall'ospedale, come sta Notizie importanti per la Royal Family: il principe Filippo dimesso oggi dall'ospedale, come sta il marito della Regina dopo l'operazione. Il principe Filippo, il marito di 99 anni della regina ...

Harry e Meghan, il principe parla per la prima volta con William e Carlo dopo l'intervista: ma è ancora muro contro muro Il principe Harry ha parlato per la prima volta dopo tanto tempo con il fratello William e il padre Carlo, dopo l’intervista “bomba” rilasciata assieme a Meghan Markle a ...

