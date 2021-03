Ronaldo convocato dal Portogallo per le qualificazioni mondiali: la prima gara si giocherà a Torino (Di martedì 16 marzo 2021) Fernando Santos, commissario tecnico del Portogallo, ha diramato la lista convocati per le sfide contro Azerbaigian, Serbia e Lussemburgo valide per le qualificazioni a Qatar 2022. Dell’elenco, ovviamente, fa parte anche lo juventino Cristiano Ronaldo. La prima delle tre gare, quella del 24 marzo con l‘Azerbaigian, si disputerà proprio a Torino, presso l’Allianz Stadium, dove Ronaldo è di casa. Poi, il 27 marzo i portoghesi sfideranno la Serbia e, infine, il 30 marzo, il Lussemburgo. Questo l’elenco completo: PORTIERI: Lopes (Lione), Rui Patricio (Wolverhampton), Rui Silva (Granada)DIFENSORI: Cédric Soares (Arsenal), Joao Cancelo e Ruben Dias (Manchester City), Duarte (Granada), José Fonte (Lille), Pepe (Porto), Nuno Mendes (Sporting CP), Raphael Guerreiro (Dortmund)CENTROCAMPISTI: ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 16 marzo 2021) Fernando Santos, commissario tecnico del, ha diramato la lista convocati per le sfide contro Azerbaigian, Serbia e Lussemburgo valide per lea Qatar 2022. Dell’elenco, ovviamente, fa parte anche lo juventino Cristiano. Ladelle tre gare, quella del 24 marzo con l‘Azerbaigian, si disputerà proprio a, presso l’Allianz Stadium, doveè di casa. Poi, il 27 marzo i portoghesi sfideranno la Serbia e, infine, il 30 marzo, il Lussemburgo. Questo l’elenco completo: PORTIERI: Lopes (Lione), Rui Patricio (Wolverhampton), Rui Silva (Granada)DIFENSORI: Cédric Soares (Arsenal), Joao Cancelo e Ruben Dias (Manchester City), Duarte (Granada), José Fonte (Lille), Pepe (Porto), Nuno Mendes (Sporting CP), Raphael Guerreiro (Dortmund)CENTROCAMPISTI: ...

