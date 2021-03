(Di martedì 16 marzo 2021)in funziona ladeiurbani a. Lo annuncia la sindaca Virginia Raggi. 'Qualche giorno fa, arrivando in Campidoglio, ho visto di nuovo in funzione la ...

Advertising

ZZiliani : Meno 11. È ricomparso in tutta la sua virulenza il verme AJA che blinda il posto #Champions alla #Juventus dandole… - PagineRomaniste : La Roma di #DeRossi torna a vincere in campionato #ASRoma #RomaPrimavera #IlTempo - leggoit : Roma, torna la storica pedana dei vigili a Piazza Venezia - roberiez : Roma: Raggi, torna storica pedana vigili a piazza Venezia - manuelakusterma : RT @TeatroVascello: Torna il Roma Fringe Festival: aperto il bando -

Ultime Notizie dalla rete : Roma torna

in funziona la storica pedana dei vigili urbani a piazza Venezia a. Lo annuncia la sindaca Virginia Raggi. 'Qualche giorno fa, arrivando in Campidoglio, ho visto di nuovo in funzione la ...Dopo tre pareggi consecutivi, laPrimaveraa vincere . E lo fa il giorno dopo aver abbandonato la vetta, momentaneamente, all'Inter. Tre punti sudati, quelli portati a casa al Tre Fontane contro il Bologna grazie al rigore ...17' di lettura 15/03/2021 - Secondo i nuovi provvedimenti, a Roma dal 15 marzo musei e spazi espositivi rimarranno chiusi fino a nuove disposizioni. Prosegue l'attività digital della programmazione pr ...Segnali di ripresa, contro il Milan, anche da parte della difesa del Napoli. La retroguardia azzurra non viveva un bel momento, diversi i gol consecutivi subiti.