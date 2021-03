Roma, stop al pagamento delle quote per nidi, mense e trasporto scolastico (Di martedì 16 marzo 2021) Insieme alla Dad arriva lo stop al pagamento delle rette per mense, trasporto scolastico e asili nido fin quando non si tornerà in classe. E’ stata proprio la sindaca di Roma, Virginia Raggi, a sottoscrivere il mandato per la sospensione di tali oneri scolastici. “Le famiglie degli studenti non frequentanti, quindi, saranno esentate dal pagamento delle quote previste per i nidi, le mense e il trasporto scolastico, per tutto il periodo in cui non usufruiranno dei servizi“, si legge nella nota del Campidoglio. Tali esoneri resteranno in vigore per tutto il periodo della zona rossa nel Lazio e dunque per l’obbligo della dad. Leggi anche: Scuole chiuse ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 16 marzo 2021) Insieme alla Dad arriva loalrette pere asili nido fin quando non si tornerà in classe. E’ stata proprio la sindaca di, Virginia Raggi, a sottoscrivere il mandato per la sospensione di tali oneri scolastici. “Le famiglie degli studenti non frequentanti, quindi, saranno esentate dalpreviste per i, lee il, per tutto il periodo in cui non usufruiranno dei servizi“, si legge nella nota del Campidoglio. Tali esoneri resteranno in vigore per tutto il periodo della zona rossa nel Lazio e dunque per l’obbligo della dad. Leggi anche: Scuole chiuse ...

