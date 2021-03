Roma | scene da film | sfondano la vetrata del negozio e scappano | caccia alla banda

(Di martedì 16 marzo 2021) Proprio come neid’azione, unadi ladri ha svaligiato undella catena Euronics...sfondando lacon un’auto rubata. L’auto rubata e il furto Nel corso della serata di ieri, 15 marzo, intorno alle ore 20:30, quindi prima del coprifuoco, unadi ladri ha sfondato ladell’Euronics a via Ugo Ojetti 508 a Talenti. Per farlo, i ladri hanno utilizzato una Fiat Punto rubata. Sfondato l’ingresso si sono facilmente potuti introdurre all’interno portando via diverso materiale elettronico. Poco dopo sono riusciti a fuggire, presumibilmente a bordo di un’altra auto, senza lasciare traccia. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, e sul caso indagano gli agenti del commissariato Talenti. Il danno è attualmente da quantificare. su Il Corriere della Città.

