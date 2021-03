Roma, Roberto Gualtieri si candida come sindaco: la proposta ufficiale del Pd (Di martedì 16 marzo 2021) Roberto Gualtieri, l’ex ministro dell’Economia, si candiderà per il Pd come sindaco di Roma. La dichiarazione ufficiale è arrivata dopo l’assemblea nazionale del Pd per la rielezione del segretario, ora manca solo l’incontro con il nuovo leader del Pd Enrico Letta che avverrà nei prossimi giorni. Gualtieri vorrebbe annunciare la sua candidatura ai Romani attraverso un video, probabilmente, ma per il momento il nuovo nome che si sfiderà contro la Raggi sta studiando i bilanci di Roma Capitale. Leggi anche: Elezioni comunali Roma 2021 slittano per l’emergenza Coronavirus: ecco quando si vota Le motivazioni per cui il Pd ha proposto il suo nome sono probabilmente due: è in grado di tener unito il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 16 marzo 2021), l’ex ministro dell’Economia, si candiderà per il Pddi. La dichiarazioneè arrivata dopo l’assemblea nazionale del Pd per la rielezione del segretario, ora manca solo l’incontro con il nuovo leader del Pd Enrico Letta che avverrà nei prossimi giorni.vorrebbe annunciare la suatura aini attraverso un video, probabilmente, ma per il momento il nuovo nome che si sfiderà contro la Raggi sta studiando i bilanci diCapitale. Leggi anche: Elezioni comunali2021 slittano per l’emergenza Coronavirus: ecco quando si vota Le motivazioni per cui il Pd ha proposto il suo nome sono probabilmente due: è in grado di tener unito il ...

Advertising

you_trend : ?? #BREAKING Elezioni comunali a #Roma: il candidato del PD sarà l'ex Ministro Roberto #Gualtieri - repubblica : ?? Corsa al Campidoglio: l'ex ministro dell'Economia Roberto Gualtieri sara' il candidato sindaco per il Pd, sfidera… - Agenzia_Ansa : Roberto Gualtieri è disponibile a candidarsi per il Pd come sindaco di Roma. Lo si apprende da fonti del Partito De… - RobertoRenga : RT @Corriere: Roberto Gualtieri candidato Pd a sindaco di Roma: l’ufficialità a breve - CanesiCarlo : ?? @gualtierieurope ???????? ?? Roma, Roberto Gualtieri pronto a candidarsi sindaco - Lazio - -