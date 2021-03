Roma-Napoli | Manolas e Lozano stanno lavorando duro per esserci

(Di martedì 16 marzo 2021) Secondo Repubblica, Hirvinge Kostasfacendo di tutto per scendere in campo durante la sfida tra. La prossima domenica … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

capuanogio : L'#Inter dal Torino al Torino (20 partite): Torino ? @ Sassuolo ? Bologna ? @ Cagliari ? Napoli ? Spezia ? @ Veron… - ZZiliani : Meno 11. È ricomparso in tutta la sua virulenza il verme AJA che blinda il posto #Champions alla #Juventus dandole… - ZZiliani : Ma la cosa forse più odiosa della querelle sullo spostamento di #JuveNapoli è che la #Roma, che ha pienamente ragio… - bizcommunityit : CEO Roma, Fienga: “Juve-Napoli, risposta Lega ridicola più del rinvio” #CEO - giangioo_ : RT @asrsupporter: Ricapitolando nel giro di 24h: - Un rigore non dato alla Roma. - Un rigore inesistente concesso al parma. - Ricorso cont… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Napoli

La Gazzetta dello Sport

Vorrei che ilbattesse la. Vorrei che arrivasse terzo, perché quarto è una cosa troppo al limite. Vorrei sapere Maggio come sta.Fra i calciatori non espulsi fermati per un turno Cuadrado (Juventus), Bruno Peres (), Di Lorenzo (), Glik e Schiattarella (Benevento), Gaston Ramirez (Sampdoria). Il portiere del Milan, ...La scadenza delle due offerte per il triennio di diritti tv del calcio italiano si avvicina, visto che il 29 marzo scadranno entrambi ...Il Giudice Sportivo ha reso note le proprie decisioni disciplinari al termine della 27esima giornata di Serie A. Ecco chi salta la 28esima.