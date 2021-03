Roma-Napoli | i giallorossi vogliono il rinvio della gara | la decisione spetta agli azzurri

Advertising

capuanogio : L'#Inter dal Torino al Torino (20 partite): Torino ? @ Sassuolo ? Bologna ? @ Cagliari ? Napoli ? Spezia ? @ Veron… - ZZiliani : Meno 11. È ricomparso in tutta la sua virulenza il verme AJA che blinda il posto #Champions alla #Juventus dandole… - ZZiliani : Ma la cosa forse più odiosa della querelle sullo spostamento di #JuveNapoli è che la #Roma, che ha pienamente ragio… - junews24com : Roma ancora contro il rinvio di Juve-Napoli. Pronta la richiesta alla Figc - - patriziadegioia : RT @marattin: Continuano i lavori parlamentari sulla riforma fiscale. Oggi ascolteremo alle ore 14.30 il Prof. @RaffaelloLupi (Universita’… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Napoli

La Gazzetta dello Sport

... Università diFederico II. "Innanzitutto, questo nuovo dispositivo è ergonomico, ... quali la psoriasi", aggiunge Luca Bianchi, Professore Associato dell'Università degli Studi diTor ...Quindi, già qualche anno prima del 2026 i treni potranno viaggiare più veloci sulla Foggia - Bari - Lecce e su un tratto tra Foggia e. Questo vuol dire che raggiungeremoin tempi più ...“Se opterà per la scadenza col Napoli, occhio sempre a Maksimovic”. Così Il Messaggero questa mattina ha commentato il mercato in entrata della Lazio in vista della prossima stagione. Il difensore ...Da Milan e Inter, a Juventus, Roma e Napoli: la classifica senza VAR dopo gli episodi della 27esima giornata. (CalcioMercato.it) Riuscisse a battere i campani e portarsi a 7 punti, la squadra di Pirlo ...