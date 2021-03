Roma: Meloni, 'riprendere confronto presto, centrodestra avanti per indicare candidato' (Di martedì 16 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 16 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

TV7Benevento : Roma: Meloni, 'riprendere confronto presto, centrodestra avanti per indicare candidato'... - giornaleradiofm : Giustizia: Meloni, con Cartabia incontro lungo e concreto: (ANSA) - ROMA, 16 MAR - 'Abbiamo svolto un incontro lung… - GianlucaGioetti : La terza ovviamente è una provocazione, ma penso sinceramente che per @Azione_it vada bene così: Gualtieri è un buo… - Milva201 : @italianfirst2 @73deva73 @FratellidItalia @GiorgiaMeloni La Meloni non ci pensa proprio a candidarsi a sindaco di R… - andrea_doda : RT @sinistra_unita_: Calenda, dopo aver attaccato il PD ed il mondo a sinistra per mesi, si stupisce che non lo sosterranno come #sindaco d… -