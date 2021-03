Roma, lutto nel mondo del giornalismo: è morta Isabella Mezza (Di martedì 16 marzo 2021) E’ venuta a mancare nelle prime ore della mattinata Isabella Mezza, giornalista di alta levatura morale, intensa professionalità e Signora di cultura poliedrica. I funerali si svolgeranno mercoledì 17 marzo alle ore 16 presso la Chiesa di Santa Maria in Trastevere a Roma. Isabella è fiorentina di nascita ma Romana di adozione, doppia laurea in lettere e sociologia a Roma, con corsi di specializzazione in Arte Musica Spettacolo, Sociologia delle Comunicazioni e Semiotica, Isabella era iscritta all’Ordine dei Giornalisti Professionisti dal 1994. Isabella Mezza: biografia della giornalista Dal 1984 ha collaborato con le pagine culturali di quotidiani e periodici su temi di teatro, letteratura, televisione e costume, le sue recensioni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 16 marzo 2021) E’ venuta a mancare nelle prime ore della mattinata, giornalista di alta levatura morale, intensa professionalità e Signora di cultura poliedrica. I funerali si svolgeranno mercoledì 17 marzo alle ore 16 presso la Chiesa di Santa Maria in Trastevere aè fiorentina di nascita mana di adozione, doppia laurea in lettere e sociologia a, con corsi di specializzazione in Arte Musica Spettacolo, Sociologia delle Comunicazioni e Semiotica,era iscritta all’Ordine dei Giornalisti Professionisti dal 1994.: biografia della giornalista Dal 1984 ha collaborato con le pagine culturali di quotidiani e periodici su temi di teatro, letteratura, televisione e costume, le sue recensioni ...

