Roma | Letta | ' Gualtieri ottimo nome | lo incontrerò prestissimo'

Advertising

ilfoglio_it : Via libera di Letta: l'ex ministro dell'Economia sfiderà Virginia Raggi alle prossime amministrative. L'annuncio ar… - Agenzia_Ansa : Enrico Letta arriverà nel pomeriggio a Roma da Parigi. L'ex premier avrà contatti anche con i fedelissimi nelle ult… - petergomezblog : Pd, Enrico Letta rientra a Roma: ultimi contatti prima di sciogliere la riserva sulla candidatura alla segreteria - brumas00 : RT @gloquenzi: Sul serio???? La mattina si candida e la sera è smentito? Roberto Gualtieri si candida a Roma per il Pd. Ma il Nazareno fren… - CaressaGiovanni : #iussoli, #Letta: 'La destra sbaglia atteggiamento. Sono flessibile sullo strumento, l'importante è l'obiettivo'. E… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Letta

Il Messaggero

Enrico, in un'intervista alla stampa estera a, ha risposto ad una domanda sul nuovo vaccino russo. Quello dell'efficacia del vaccino Sputnik "è un tema su cui mi fido di chi ha competenza ......sindaco di. La candidatura non è ufficiale, lo si apprende da fonti del Partito democratico che precisano: per ora nulla è deciso. La decisione finale spetta al neo - segretario Enricoche ...Roma, 16 mar (Adnkronos) - Roberto Gualtieri "è un ottimo nome, un grande amico" e "mi occuperò di Roma immediatamente”. Lo ha detto Enrico Letta in un incontro alla Stampa estera. "Roma vive delle gr ...(Jenne, 16 Mar 21) Oggi in Commissione Agricoltura e Ambiente del Consiglio regionale del Lazio si è parlato della proposta di legge n. 181 del 10 settembre 2019 relativa all'"Ampliamento Parco Natura ...