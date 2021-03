Roma, Gualtieri pronto a candidarsi come sindaco (Di martedì 16 marzo 2021) Roberto Gualtieri pronto a candidarsi come sindaco di Roma. Lo confermano fonti del Pd Romano, spiegando che l’ex ministro dell’Economia avrebbe dato la sua disponibilità per la guida del Comune di Roma per il Partito Democratico. A quanto apprende AdnKronos, la candidatura sarà al vaglio del partito Romano e degli alleati. Non è escluso il possibile ricorso ad eventuali primarie.? Per il leader di Azione, Carlo Calenda “appare evidente la scelta di rompere. Ci confronteremo alle elezioni”. “Mi sono candidato il 12 ottobre. Ho ritenuto di avvertire l’allora segretario Zingaretti per cercare di tenere unito il centrosinistra. Per la stessa ragione abbiamo partecipato a un tavolo di coalizione sparito nel nulla. In questo lungo ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 marzo 2021) Robertodi. Lo confermano fonti del Pdno, spiegando che l’ex ministro dell’Economia avrebbe dato la sua disponibilità per la guida del Comune diper il Partito Democratico. A quanto apprende AdnKronos, la candidatura sarà al vaglio del partitono e degli alleati. Non è escluso il possibile ricorso ad eventuali primarie.? Per il leader di Azione, Carlo Calenda “appare evidente la scelta di rompere. Ci confronteremo alle elezioni”. “Mi sono candidato il 12 ottobre. Ho ritenuto di avvertire l’allora segretario Zingaretti per cercare di tenere unito il centrosinistra. Per la stessa ragione abbiamo partecipato a un tavolo di coalizione sparito nel nulla. In questo lungo ...

you_trend : ?? #BREAKING Elezioni comunali a #Roma: il candidato del PD sarà l'ex Ministro Roberto #Gualtieri - Giorgiolaporta : Un mese fa vi ho mostrato la pagina professionale pubblicata per errore di #Gualtieri sindaco di #Roma, appoggiato… - CarloCalenda : Abbiamo incontrato 500 associazioni di cittadini e analizzato i problemi di Roma quartiere per quartiere. Ora appre… - leoberthi : RT @AndFranchini: Roma: #Gualtieri pronto a candidarsi sindaco - Ultima Ora - peterhbegley : RT @CarloCalenda: Abbiamo incontrato 500 associazioni di cittadini e analizzato i problemi di Roma quartiere per quartiere. Ora apprendiamo… -