Roma, Gualtieri candidato sindaco del Pd: cosa succede con i 5s (Di martedì 16 marzo 2021) Roberto Gualtieri sarà il candidato sindaco di Roma per il PD. Manca solo l’annuncio ufficiale previsto nei prossimi giorni Manca solo l’ufficialità per la candidatura di Roberto Gualtieri alla poltrona di sindaco della Capitale per il Partito democratico. Sarebbe il primo passo dopo l’elezione di Enrico Letta alla guida della segreteria del Pd. L’ex ministro L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 16 marzo 2021) Robertosarà ildiper il PD. Manca solo l’annuncio ufficiale previsto nei prossimi giorni Manca solo l’ufficialità per la candidatura di Robertoalla poltrona didella Capitale per il Partito democratico. Sarebbe il primo passo dopo l’elezione di Enrico Letta alla guida della segreteria del Pd. L’ex ministro L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

repubblica : ?? Corsa al Campidoglio: l'ex ministro dell'Economia Roberto Gualtieri sara' il candidato sindaco per il Pd, sfidera… - Giorgiolaporta : Un mese fa vi ho mostrato la pagina professionale pubblicata per errore di #Gualtieri sindaco di #Roma, appoggiato… - CarloCalenda : Abbiamo incontrato 500 associazioni di cittadini e analizzato i problemi di Roma quartiere per quartiere. Ora appre… - lucapagni : La speranza di #Gualtieri è legata al fatto che il centrodestra vada compatto e non vinca al primo turno. A quel pu… - zazoomblog : Roma Roberto Gualtieri si candida come sindaco: la proposta ufficiale del Pd - #Roberto #Gualtieri #candida… -