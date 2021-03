Roma, gli agenti tornano a dirigere il traffico sulla storica pedana di piazza Venezia (Di martedì 16 marzo 2021) A piazza Venezia, gli agenti sono tornati in servizio sulla storica pedana rialzabile. La scena del poliziotto lì in piedi a dirigere il traffico riporta la mente di tutti all’interpretazione del grandissimo Alberto Sordi. Quel gesto di vicinanza tra chi gli agenti e gli automobilisti è rispuntato fuori. Era un po’ di tempo che la pedana non veniva fuori ma oggi, nel vedere l’agente dirigere il traffico nel centro di piazza Venezia un sorriso è spuntato a tutti. Questa mattina i colleghi hanno ricevuto anche la visita del Comandante Generale del Corpo Ugo Angeloni, che ha voluto salutare e ringraziare di persona gli agenti al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 16 marzo 2021) A, glisono tornati in serviziorialzabile. La scena del poliziotto lì in piedi ailriporta la mente di tutti all’interpretazione del grandissimo Alberto Sordi. Quel gesto di vicinanza tra chi glie gli automobilisti è rispuntato fuori. Era un po’ di tempo che lanon veniva fuori ma oggi, nel vedere l’agenteilnel centro diun sorriso è spuntato a tutti. Questa mattina i colleghi hanno ricevuto anche la visita del Comandante Generale del Corpo Ugo Angeloni, che ha voluto salutare e ringraziare di persona glial ...

Advertising

Montecitorio : #16marzo 1978 - le Brigate Rosse sequestrano #AldoMoro in Via Mario Fani a Roma, nell'agguato vengono uccisi tutti… - Agenzia_Ansa : Incendiato il portone d'ingresso dell'Istituto superiore di Sanità a Roma. In tarda serata è stato cosparso di liqu… - gennaromigliore : 43 anni fa in via Fani a Roma le BR sequestravano #AldoMoro e assassinavano gli uomini della sua scorta Oreste Leon… - ilaria_nofasci : RT @MGLorenzo: @CristinaDragani @gloquenzi Vorrei ricordare agli smemorati gli assembramenti dei Navigli a Milano a quelli di via del corso… - SaiuGraziano : RT @NatMarmo: Comunali di Roma: -Csx 18 candidati???? -Cdx 1 candidato Se vince la DX non prendetevela con gli elettori ma con voi stessi. Tu… -