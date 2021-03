Roma, è (quasi) ufficiale: il candidato sindaco del Pd è l’ex ministro Gualtieri. La benedizione di Letta: «Ottimo nome e grande amico» (Di martedì 16 marzo 2021) Per Roberto Giachetti, l’attuale sindaca di Roma, Virginia Raggi, ricandidata al Campidoglio nonostante il suo stesso partito, lo teme. Di certo, il dado sembra (quasi) essere tratto: le agenzie battono da tutto il giorno la probabile discesa in campo dell’ex ministro dell’Economia del governo Conte II Roberto Gualtieri: «sta seriamente riflettendo sulla possibilità di mettersi a disposizione per la battaglia su Roma», dice il suo staff citato dall’Ansa. A sfidare Raggi in Campidoglio potrebbe quindi essere l’ex ministro (che nell’esecutivo Draghi ha lasciato il campo a Daniele Franco). Gualtieri ha già comunicato la sua disponibilità al Pd di Roma e del Lazio. E «a breve vedrà il segretario del partito, Enrico ... Leggi su open.online (Di martedì 16 marzo 2021) Per Roberto Giachetti, l’attuale sindaca di, Virginia Raggi, ricandidata al Campidoglio nonostante il suo stesso partito, lo teme. Di certo, il dado sembra () essere tratto: le agenzie battono da tutto il giorno la probabile discesa in campo deldell’Economia del governo Conte II Roberto: «sta seriamente riflettendo sulla possibilità di mettersi a disposizione per la battaglia su», dice il suo staff citato dall’Ansa. A sfidare Raggi in Campidoglio potrebbe quindi essere(che nell’esecutivo Draghi ha lasciato il campo a Daniele Franco).ha già comunicato la sua disponibilità al Pd die del Lazio. E «a breve vedrà il segretario del partito, Enrico ...

Advertising

CarloCalenda : Oggi in visita a @VillaMaraini, ente della @crocerossa per la cura delle dipendenze. Un'eccellenza che da 40 anni a… - primaopoitorna : @myrtamerlino avete rotto il kazzo a #VirginiaRaggi per 5 anni sui rifiuti di #Roma, ma poi, come sempre, quasi fos… - FGoria : @AndreaFrago Fortuna che, da torinese, dopo quasi 5 anni di vita a Roma ho imparato che si usa solo il guanciale. R… - fendente1 : RT @Animal_Genocide: #Roma, ordinanza del sindaco Raggi contro la serial killer dei #gatti: “Togliete i mici da quella casa”. Questa potreb… - SandraCeradini : RT @Animal_Genocide: #Roma, ordinanza del sindaco Raggi contro la serial killer dei #gatti: “Togliete i mici da quella casa”. Questa potreb… -