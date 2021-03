Roma: centravanti senza gol da un mese e mezzo (Di mercoledì 17 marzo 2021) Dopo la bella vittoria nella gara di andata di Europa League contro lo Shakhtar, la Roma ha fatto un passo falso in campionato. I giallorossi sono infatti usciti sconfitti dalla trasferta di Parma, battuti 2 a 0 dai gialloblù. La Roma con Dzeko, Pedro, El Shaarawy, Carles Perez e Mayoral non è riuscita a trovare la via del gol. La squadra ha creato veramente poche occasioni e i centravanti giallorossi sono andati pochissime volte alla conclusione. I centravanti della Roma segnano poco? Quello con il Parma non è però un episodio isolato per la squadra di Fonseca, le cui punte hanno segnato solamente un gol nelle ultime 7 gare di campionato. Al Tardini El Shaarawy ci ha provato, ma con scarsi risultati. Anche Dzeko ha cercato di creare qualche occasione, ma non è stato supportato adeguatamente dal ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 17 marzo 2021) Dopo la bella vittoria nella gara di andata di Europa League contro lo Shakhtar, laha fatto un passo falso in campionato. I giallorossi sono infatti usciti sconfitti dalla trasferta di Parma, battuti 2 a 0 dai gialloblù. Lacon Dzeko, Pedro, El Shaarawy, Carles Perez e Mayoral non è riuscita a trovare la via del gol. La squadra ha creato veramente poche occasioni e igiallorossi sono andati pochissime volte alla conclusione. Idellasegnano poco? Quello con il Parma non è però un episodio isolato per la squadra di Fonseca, le cui punte hanno segnato solamente un gol nelle ultime 7 gare di campionato. Al Tardini El Shaarawy ci ha provato, ma con scarsi risultati. Anche Dzeko ha cercato di creare qualche occasione, ma non è stato supportato adeguatamente dal ...

Advertising

sportli26181512 : Roma, per la Champions serve il vero Dzeko. Fonseca lo aspetta: Appena 10 gol e solo 2 assist per il centravanti gi… - lupone47 : @ilRomanistaweb @ToninoCagnucci Fu una perdita grave per la Roma! Quella era una buona Roma.... gioco’ senza un cen… - JRoger239 : @Chiariello_CS Un teorema però va dimostrato, perché se a Roma non si vince allora quello degli Orazi & Curiazi div… - infoitsport : I centravanti fantasma: Roma, da un mese e mezzo senza gol dai 9 in campionato - leonardobeca : RT @CalamaiLuca: La Roma e’ veramente interessata a Vlahovic ma la Fiorentina non può perdere un centravanti che può diventare un top playe… -