Roma, 91enne aggredito e rapinato all'Esquilino: in manette due giovani magrebini (Di martedì 16 marzo 2021) A Roma, in via Filippo Turati all'Esquilino, hanno adocchiato la preda da rapinar e, un 91enne Romano, nascosti dietro un'auto parcheggiata. Quando l'anziano si è avvicinato a loro, gli si sono ... Leggi su leggo (Di martedì 16 marzo 2021) A, in via Filippo Turati all', hanno adocchiato la preda da rapinar e, unno, nascosti dietro un'auto parcheggiata. Quando l'anziano si è avvicinato a loro, gli si sono ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Roma choc, 91enne aggredito e rapinato all'Esquilino: in manette due giovani magrebini - AAndreafusco1 : RT @leggoit: Roma choc, 91enne aggredito e rapinato all'Esquilino: in manette due giovani magrebini - leggoit : Roma choc, 91enne aggredito e rapinato all'Esquilino: in manette due giovani magrebini - CorriereCitta : Roma, choc in strada: si avventano contro un 91enne per rapinarlo, non si accorgono di essere pedinati -