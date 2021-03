Roberto Gualtieri | sarà l’ex ministro il candidato del Pd a sindaco di Roma

(Di martedì 16 marzo 2021)Gualiteri, exdell’Economia,ildidel Partito democratico. L’ufficialità dovrebbe arrivare nelle prossime ore, ma è ormai certo. 54 anni e professore associato di Storia alla Sapienza di, ora sembra essersi convinto. Zingaretti, a cui lo legano profonda stima e amicizia, ha detto di no, spiegando che non ha alcuna intenzione di correre per. E quindi il posto (vacante) è libero. Perché, si sa, la Capitale è molto difficile da amministrare, e non è facile trovare qualcuno che sia disposto a rischiare e a mettere sul piatto il suo nome. Lo sa il Pd, che solo oggi ha trovato il suo; lo sa benissimo il centrodestra, che invece ancora non ha granché idea sul chi sostenere. La ...

Ultime Notizie dalla rete : Roberto Gualtieri

... a prenderla tuttavia non è l'ex premier ma il diretto interessato, ossia l'ex ministro dell'Economia, che ha sciolto la riserva e annunciato la sua candidatura a sindaco di Roma . ..., ex ministro dell'Economia con i due governi Conte, disponibile a candidarsi a sindaco di Roma per il Partito Democratico. Secondo il Pd nazionale e quello romano,è il dem ...Roberto Gualtieri è disponibile a candidarsi per il Pd come sindaco di Roma. L'ultima parola spetta al neo segretario Enrico Letta. "Mi sono candidato il 12 ottobre. Ho ritenuto di avvertire l'allora ...Roma – L'ex ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, sarà il candidato sindaco del Pd a Roma. L’annuncio dopo l'assemblea nazionale del Pd per la rielezione del segretario. Gualtieri si rivolgerebbe ...