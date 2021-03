Rischio nuova faida di Camorra a Napoli (Di martedì 16 marzo 2021) Con l’omicidio avvenuto a Fuorigrotta si rompono gli equilibri tra i clan camorristici dell’area ovest di Napoli. Antonio Volpe, 77 anni, commerciante, era ritenuto uomo di fiducia del clan Baratto-Bianco, egemone proprio nella zona dell’agguato. Le indagini sono affidate ai carabinieri: tra le ipotesi, una faida tra i clan locali e i tentativi di espansione Leggi su periodicodaily (Di martedì 16 marzo 2021) Con l’omicidio avvenuto a Fuorigrotta si rompono gli equilibri tra i clan camorristici dell’area ovest di. Antonio Volpe, 77 anni, commerciante, era ritenuto uomo di fiducia del clan Baratto-Bianco, egemone proprio nella zona dell’agguato. Le indagini sono affidate ai carabinieri: tra le ipotesi, unatra i clan locali e i tentativi di espansione

Perché non devi preoccuparti se hai già fatto il vaccino di AstraZeneca ... si è ribadito che non sussiste alcun incremento del rischio. Nonostante le rassicurazioni ... resettando inoltre la comunicazione e dando così nuova linfa vitale alla campagna vaccinale . Gli esperti ...

Maxi focolaio, Ponsacco ora rischia la zona rossa Fanpage.it

Cento tamponi effettuati soltanto nella giornata di ieri. Un maxi dispiegamento di forze dell'ordine per garantire il rispetto delle regole anti-contagio. E dita incrociate. Perché il rischio "zona ro ...

