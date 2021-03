Rischio di una maxi-frana sul lago d’Iseo, M5s: “Chiediamo lo stato d’emergenza”. Esperti: “Se si stacca, possibile onda anomala” (Di martedì 16 marzo 2021) “A Tavernola, non si può sapere esattamente in quale momento potrebbe staccarsi dal Monte Saresano, che sovrasta il lago di Iseo, una frana stimata in 2 milioni di metri cubi di materiale roccioso che potrebbe causare effetti disastrosi”. A pochi giorni dalla parole pronunciate in aula dal deputato bergamasco del Movimento 5 Stelle, Dori Devis, il parlamentare ha presentato, insieme ai colleghi Alberto Zolezzi e Claudio Cominardi, un’interrogazione parlamentare per chiedere al premier Mario Draghi, di proporre al Consiglio dei ministri la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale sul lago di Iseo, facendo chiaro riferimento al ruolo che potrebbe aver avuto, nella frana, il cementificio Italsacci, che dal 2018 fa capo alla Società Italcementi spa (del gruppo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) “A Tavernola, non si può sapere esattamente in quale momento potrebbersi dal Monte Saresano, che sovrasta ildi Iseo, unastimata in 2 milioni di metri cubi di materiale roccioso che potrebbe causare effetti disastrosi”. A pochi giorni dalla parole pronunciate in aula dal deputato bergamasco del Movimento 5 Stelle, Dori Devis, il parlamentare ha presentato, insieme ai colleghi Alberto Zolezzi e Claudio Cominardi, un’interrogazione parlamentare per chiedere al premier Mario Draghi, di proporre al Consiglio dei ministri la deliberazione dellodi emergenza di rilievo nazionale suldi Iseo, facendo chiaro riferimento al ruolo che potrebbe aver avuto, nella, il cementificio Italsacci, che dal 2018 fa capo alla Società Italcementi spa (del gruppo ...

