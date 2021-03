Riqualificazione energetica, a Giannetto Laratta diploma Scienze Aziendali Isfoa (Di martedì 16 marzo 2021) Stefano Masullo, magnifico rettore Università Isfoa ha inaugurato il nuovo anno conferendo, venerdì 8 gennaio 2021, i Diplomi di Tecnico. I titoli sono rilasciati dalla Facoltà Isfoa di Scienze Aziendali in Tecnica Industriale e Commerciale. Essi contemplano la specializzazione in Agevolazione per la Riqualificazione energetica. A ricevere i Diplomi i primi otto discenti che hanno concluso con successo e profitto il percorso accademico di formazione strutturato in collaborazione con Sicurcond srl e Cosmart srl. Essi conseguono così la qualifica professionale – unica in Italia – di Property&Building Advisor –Consulente Esperto Ecobonus 110%. Il percorso accademico di formazione Isfoa-Sicurcond srl-Cosmart srl realizza il primo ed unico Hub in Italia dedicato ... Leggi su ladenuncia (Di martedì 16 marzo 2021) Stefano Masullo, magnifico rettore Universitàha inaugurato il nuovo anno conferendo, venerdì 8 gennaio 2021, i Diplomi di Tecnico. I titoli sono rilasciati dalla Facoltàdiin Tecnica Industriale e Commerciale. Essi contemplano la specializzazione in Agevolazione per la. A ricevere i Diplomi i primi otto discenti che hanno concluso con successo e profitto il percorso accademico di formazione strutturato in collaborazione con Sicurcond srl e Cosmart srl. Essi conseguono così la qualifica professionale – unica in Italia – di Property&Building Advisor –Consulente Esperto Ecobonus 110%. Il percorso accademico di formazione-Sicurcond srl-Cosmart srl realizza il primo ed unico Hub in Italia dedicato ...

