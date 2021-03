Riqualificazione energetica: a Giannetto Laratta diploma Scienze Aziendali Isfoa (Di martedì 16 marzo 2021) Stefano Masullo, magnifico rettore Università Isfoa ha inaugurato il nuovo anno conferendo, venerdì 8 gennaio 2021, i Diplomi di Tecnico. I titoli sono rilasciati dalla Facoltà Isfoa di Scienze Aziendali in Tecnica Industriale e Commerciale. Essi contemplano la specializzazione in Agevolazione per la Riqualificazione energetica. A ricevere i Diplomi i primi otto discenti che hanno concluso con successo e profitto il percorso accademico di formazione strutturato in collaborazione con Sicurcond srl e Cosmart srl. Essi conseguono così la qualifica professionale – unica in Italia – di Property&Building Advisor –Consulente Esperto Ecobonus 110%. Il percorso accademico di formazione Isfoa-Sicurcond srl-Cosmart srl realizza il primo ed unico Hub in Italia dedicato ... Leggi su ladenuncia (Di martedì 16 marzo 2021) Stefano Masullo, magnifico rettore Universitàha inaugurato il nuovo anno conferendo, venerdì 8 gennaio 2021, i Diplomi di Tecnico. I titoli sono rilasciati dalla Facoltàdiin Tecnica Industriale e Commerciale. Essi contemplano la specializzazione in Agevolazione per la. A ricevere i Diplomi i primi otto discenti che hanno concluso con successo e profitto il percorso accademico di formazione strutturato in collaborazione con Sicurcond srl e Cosmart srl. Essi conseguono così la qualifica professionale – unica in Italia – di Property&Building Advisor –Consulente Esperto Ecobonus 110%. Il percorso accademico di formazione-Sicurcond srl-Cosmart srl realizza il primo ed unico Hub in Italia dedicato ...

Advertising

EcoAltoMolise : Messa in sicurezza e riqualificazione energetica, 9 milioni di euro alle scuole del Molise - MistressELW : @12LukyNumber Perché hanno aperto le pratiche per la riqualificazione energetica delle abitazioni con il bonus 110% - brindisilibera : New post (Scuola, M5S: “Circa 87 milioni di euro alla Puglia per la messa in sicurezza e la riqualificazione energe… - brindisilibera : New post (Scuola, M5S: “Circa 87 milioni di euro alla Puglia per la messa in sicurezza e la riqualificazione energe… - intoscana : 80 milioni di euro per la riqualificazione delle 13 pescaie del tratto fiorentino dell’Arno. Si stima una produzion… -

Ultime Notizie dalla rete : Riqualificazione energetica Superbonus 110% per una riqualificazione energetica del parco immobiliare nazionale Tali risultati dovranno essere raggiunti tramite un ambizioso piano di riqualificazione energetica del parco immobiliare nazionale , che risulta per lo più vetusto. E proprio il recupero degli ...

Il 'gioco' di Shell: profitti e dipendenza fossile contro la transizione ecologica ... non è speso per salari dignitosi, riqualificazione dei lavoratori per lavori a prova di clima, per ...democratico e integrità ecologica devono essere le parole chiave per una transizione energetica che,...

Superbonus 110% per una riqualificazione energetica del parco immobiliare nazionale Appia Polis Messa in sicurezza e riqualificazione energetica, 9 milioni di euro alle scuole del Molise Il Ministero dell’Istruzione ha firmato il decreto di riparto che garantisce alle regioni 1 miliardo 125 milioni di euro destinati alle scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia. Si ...

Bell Group consegna un impianto per il freddo totalmente eco-sostenibile Si tratta di un fabbricato costruito ex novo in soli 5 mesi, in un’area di recente urbanizzazione ed è dotato – essendo l’impianto altamente energivoro – di tecnologie “green” votate al risparmio ...

Tali risultati dovranno essere raggiunti tramite un ambizioso piano didel parco immobiliare nazionale , che risulta per lo più vetusto. E proprio il recupero degli ...... non è speso per salari dignitosi,dei lavoratori per lavori a prova di clima, per ...democratico e integrità ecologica devono essere le parole chiave per una transizioneche,...Il Ministero dell’Istruzione ha firmato il decreto di riparto che garantisce alle regioni 1 miliardo 125 milioni di euro destinati alle scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia. Si ...Si tratta di un fabbricato costruito ex novo in soli 5 mesi, in un’area di recente urbanizzazione ed è dotato – essendo l’impianto altamente energivoro – di tecnologie “green” votate al risparmio ...