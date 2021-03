Rinvio in zona bianca per riapertura palestre e piscina: le ultime dalla Sardegna (Di martedì 16 marzo 2021) Ci sono alcune indicazioni che non possiamo non prendere in esame in queste ore, per quanto concerne il solito tema della riapertura palestre e piscine. Tutto ruota alla questione zona bianca, perché se in altre aree del Paese tutti avevano dato per scontato che le attività non sarebbero riprese prima del mese di aprile, è chiaro che ora si guardi con interesse verso la Sardegna. Sperando che a stretto giro ci possano essere altre regioni capaci di essere collocate nella suddetta zona. Prospettive su riapertura palestre e piscine in zona bianca Nel frattempo, però, occorre fare i conti con un’altra doccia fredda, dopo il nostro punto della situazione dei giorni scorsi. Stando alle ultime ... Leggi su optimagazine (Di martedì 16 marzo 2021) Ci sono alcune indicazioni che non possiamo non prendere in esame in queste ore, per quanto concerne il solito tema dellae piscine. Tutto ruota alla questione, perché se in altre aree del Paese tutti avevano dato per scontato che le attività non sarebbero riprese prima del mese di aprile, è chiaro che ora si guardi con interesse verso la. Sperando che a stretto giro ci possano essere altre regioni capaci di essere collocate nella suddetta. Prospettive sue piscine inNel frattempo, però, occorre fare i conti con un’altra doccia fredda, dopo il nostro punto della situazione dei giorni scorsi. Stando alle...

Advertising

zona_62 : @GuidoCrosetto @GianlucaVanelli @lucianocapone @Aifa_ufficiale Mia figlia, giovane medico a Bologna, “invitata” a v… - unbroken_unbent : qualcuno che seguirà su Twitch stasera e vede commenti strani, cosa potete chiedere: - rinvio juve-napoli che ne pe… - PhCataldo : RT @SportInsider: Campionato falsato. La Roma attacca la Lega per rinvio di Juve-Napoli. Ma ci sono irregolarità anche in zona retrocession… - filippoASR1927 : RT @SportInsider: Campionato falsato. La Roma attacca la Lega per rinvio di Juve-Napoli. Ma ci sono irregolarità anche in zona retrocession… - peppe_deluca : RT @SportInsider: Campionato falsato. La Roma attacca la Lega per rinvio di Juve-Napoli. Ma ci sono irregolarità anche in zona retrocession… -