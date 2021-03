Rinnovi e Cancellazioni Serie TV | Killing Eve la quarta stagione è l’ultima

Leggi su dituttounpop

(Di martedì 16 marzo 2021)tv. Tutte letv che sono state rinnovate e cancellate.TV: ultimo aggiornamento 16 marzoEve chiude con la prossimain arrivo nel 2022, BBC America, AMC e i produttori già stanno ragionando su potenziali spinoff. Starz ha rinnovato Outlander (in Italia su Fox) per una settima. Apple Tv+ ha rinnovato l’animata Central Park per una terza. CBS rinnova The Equalizer per una secondadopo l’ottimo riscontro di pubblico di queste prime settimane dopo il debutto dopo il Superbowl. Saràla quintadi Queen of ...