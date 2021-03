Rinnovata disponibilità PS5 su GameStop il 16 marzo | link e orario vendita

Leggi su optimagazine

(Di martedì 16 marzo 2021) Per gli amanti della console Sony di ultima generazione, torna ad essere garantita laPS5 suoggi 16. Esattamente come capitato proprio martedì scorso, lo store specializzato per i gamer propone nuove scorte del prodotto tanto agognato. Naturalmente si tratta di un nuovo clickday con unben preciso in cui le vendite partiranno. C’è pure da scommetterci, come al solito, che le unità pronte per l’acquisto saranno in numero inferiore rispetto alla domanda di tanti potenziali clienti. A che ora riparte laPS5? Sullo storela console lanciata nel 2020 sarà ina partire dalle ore 15:30. Anche nel corso delle vendite della settimana scorsa, l’di riferimento è stato lo stesso e ...