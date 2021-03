Rifiuti: ordinanza arresti Lazio, ‘da Tosini totale asservimento funzioni pubbliche’ (Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar. (Adnkronos) – “La corruzione (…) avrebbe una portata più ampia di quella descritta dal pm con riguardo alla individuazione delle utilità conseguiti dalla Tosini per il totale asservimento delle sue funzioni pubbliche agli interessi privati di Lozza. Si ritiene infatti che i regali di ingente valore (borse di Prada e bracciali di Cartier, viaggi di piacere) descritti nella imputazione, corrispondano alle utilità immediate e dirette percepite dall’indagata a fronte delle illecite azioni amministrative, ma che rappresentano la manifestazione esterna e palpabile dell’indebito arricchimento di Lozza con il quale la Tosini condivideva gli interessi delle società coinvolte dalle determinazioni regionali”. Lo scrive il gip di Roma Annalisa Marzano nell’ordinanza di custodia ... Leggi su ildenaro (Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar. (Adnkronos) – “La corruzione (…) avrebbe una portata più ampia di quella descritta dal pm con riguardo alla individuazione delle utilità conseguiti dallaper ildelle suepubbliche agli interessi privati di Lozza. Si ritiene infatti che i regali di ingente valore (borse di Prada e bracciali di Cartier, viaggi di piacere) descritti nella imputazione, corrispondano alle utilità immediate e dirette percepite dall’indagata a fronte delle illecite azioni amministrative, ma che rappresentano la manifestazione esterna e palpabile dell’indebito arricchimento di Lozza con il quale lacondivideva gli interessi delle società coinvolte dalle determinazioni regionali”. Lo scrive il gip di Roma Annalisa Marzano nell’di custodia ...

