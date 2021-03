Rifiuti: ordinanza arresti Lazio, ‘ciclo illecitamente monitorato e governato da Tosini' (Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "Il quadro probatorio raccolto nel corso delle indagini svolte ha svelato con sconcerto che il ciclo integrato dei Rifiuti urbani della Regione Lazio è illecitamente monitorato e governato da Flaminia Tosini". Lo scrive il gip di Roma Annalisa Marzano nell'ordinanza di custodia cautelare con cui ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti di Flaminia Tosini, dirigente della Regione Lazio, e di Valter Lozza, amministratore delle società 'Ngr Srl' e 'Mad Srl', operanti nel settore dello smaltimento Rifiuti. Le accuse sono concussione, corruzione, e turbata libertà di procedimento di scelta del contraente. Ad eseguire le misure sono stati i Carabinieri del Comando Tutela ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "Il quadro probatorio raccolto nel corso delle indagini svolte ha svelato con sconcerto che il ciclo integrato deiurbani della Regioneda Flaminia". Lo scrive il gip di Roma Annalisa Marzano nell'di custodia cautelare con cui ha disposto glidomiciliari nei confronti di Flaminia, dirigente della Regione, e di Valter Lozza, amministratore delle società 'Ngr Srl' e 'Mad Srl', operanti nel settore dello smaltimento. Le accuse sono concussione, corruzione, e turbata libertà di procedimento di scelta del contraente. Ad eseguire le misure sono stati i Carabinieri del Comando Tutela ...

