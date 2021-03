Riaprono scuole | ristoranti | bar Anteprima | che cosa accade dal 7 4

(Di martedì 16 marzo 2021) Quello di Matteo Salvini ad Affaritaliani.it non era un semplice auspicio. A partire dal 7 aprile, AstraZeneca permettendo, il governo Draghi inizierà ad allentare la morse delle restrizioni con parziali e progressive riaperture. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, tre giorni dopo Pasqua le Regioni che attualmente sono in zona rossa... Segui su affaritaliani.it

Lein Sardegna nondel tutto, ma solo al 75 per cento. Resta la didattica a distanza al 25 per cento. Prorogata fino al 6 aprile la validità dell'ordinanza firmata il 5 marzo scorso dal ...oggi la scuola d'infanzia e primaria nei comuni altoatesini interessati dalla variante ... uno dei comuni interessati dalla variante sudafricana, nidi asili eelementari si sono riaperte ..."La terza ondata inizia tardivamente da noi probabilmente perché abbiamo aperto le scuole con un mese di ritardo".Sono 36 mila le firme finora raccolte. La preoccupazione non è solo per i bambini ma anche per i genitori, nello specifico le mamme dato che spesso cade su di loro la cura della famiglia, che si ritro ...