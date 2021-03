Riaprono i negozi di alimentari e di frutta nei mercati della Campania. Ancora alt agli ambulanti (Di martedì 16 marzo 2021) Da stamattina hanno riaperto al pubblico i negozi di alimentari e quelli di frutta e verdura siti all’interno dei mercati. Non tutti però. La deroga al provvedimento di chiusura scattato sabato scorso riguarda – spiega l’ordinanza n.9 firmata ieri sera dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca – “i negozi/box siti in prossimità o all’interno di aree mercatali, ove sussista la possibilità di contingentare gli accessi e limitatamente agli esercizi provvisti di accesso diretto alla rete idrica”. Di fatto il requisito dell’accesso diretto alla rete idrica sostituisce quello precedentemente richiesto nelle ordinanze 7 e 8 del 10 e 11 marzo scorso della disponibilità di un bagno individuale. Per effetto della ... Leggi su ildenaro (Di martedì 16 marzo 2021) Da stamattina hanno riaperto al pubblico idie quelli die verdura siti all’interno dei. Non tutti però. La deroga al provvedimento di chiusura scattato sabato scorso riguarda – spiega l’ordinanza n.9 firmata ieri sera dal PresidenteRegioneVincenzo De Luca – “i/box siti in prossimità o all’interno di aree mercatali, ove sussista la possibilità di contingentare gli accessi e limitatamenteesercizi provvisti di accesso diretto alla rete idrica”. Di fatto il requisito dell’accesso diretto alla rete idrica sostituisce quello precedentemente richiesto nelle ordinanze 7 e 8 del 10 e 11 marzo scorsodisponibilità di un bagno individuale. Per effetto...

