Rezza rassicura su episodi avversi vaccino Astrazeneca (Di martedì 16 marzo 2021) vaccino Astrazeneca sospeso in diversi Paesi europei tra cui l’Italia, Giovanni Rezza prova a rassicurare: “Numero di episodi avversi inferiore alle attese” “Il numero osservato di episodi avversi di quel tipo, cioè di fenomeni tromboembolici, sembra essere addirittura inferiore all’atteso“. Lo ha detto il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, intervenendo a… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 16 marzo 2021)sospeso in diversi Paesi europei tra cui l’Italia, Giovanniprova are: “Numero diinferiore alle attese” “Il numero osservato didi quel tipo, cioè di fenomeni tromboembolici, sembra essere addirittura inferiore all’atteso“. Lo ha detto il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni, intervenendo a… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

ChristianGerde2 : RT @Radio1Rai: ?? #Coronavirus Monitoraggio Iss, Rezza: in Italia 250mila dosi lotto #AstraZeneca bloccato da Aifa. In Gran Bretagna sommi… - nysseno : RT @Radio1Rai: ?? #Coronavirus Monitoraggio Iss, Rezza: in Italia 250mila dosi lotto #AstraZeneca bloccato da Aifa. In Gran Bretagna sommi… - Radio1Rai : ?? #Coronavirus Monitoraggio Iss, Rezza: in Italia 250mila dosi lotto #AstraZeneca bloccato da Aifa. In Gran Breta… - EmMicucci : #Coronavirus #Rezza. #Vaccino, in Inghilterra somministrati 9 mln dosi #Astazeneca e non riportati eventi particola… - zazoomblog : Rezza su AstraZeneca: LEma rassicura ma noi invieremo gli ispettori per verificare le procedure - #Rezza… -