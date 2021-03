Reynolds, niente nazionale: rinuncia per la Roma al torneo preolimpico (Di martedì 16 marzo 2021) Roma - niente Stati Uniti per Bryan Reynolds , il terzinoo della Roma non farà parte della selezione che prenderà parte al torneo preolimpico che avrà inizio in Messico tra pochi giorni. L'ex Dallas ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 16 marzo 2021)Stati Uniti per Bryan, il terzinoo dellanon farà parte della selezione che prenderà parte alche avrà inizio in Messico tra pochi giorni. L'ex Dallas ...

Le pagelle di Parma - Roma 2 - 0: nella squadra di Fonseca Kumbulla e Ibanez inguardabili. Pellè sta rivitalizzando la squadra di D'Aversa LA ROMA PAU LOPEZ 6 Niente toppa sui due gol, evita un passivo più pesante con una bella respinta ... (59' Reynolds 5,5: esordio a stelle e strisce. Ma nella giornata peggiore) VILLAR 4,5 Portatore di ...

