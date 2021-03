Reddito di emergenza 2021: proroga di tre mesi in arrivo nel Decreto Sostegno (Di martedì 16 marzo 2021) Il Decreto Sostegno è in arrivo nei prossimi giorni con una serie di novità, tra cui un’importante misura di rafforzamento del Reddito di emergenza 2021. Nei 32 miliardi stanziati per offrire un Sostegno economico a imprese, lavoratori e nuclei familiari in difficoltà a causa della pandemia da Covid-19, spicca il miliardo disposto per rifinanziare alcune misure tra qui la proroga del Reddito di emergenza per un totale di tre mensilità. Bonus baby sitter 2021: a chi spetta, importi, come richiederlo Vediamo ora nel dettaglio tutti i requisiti, gli importi, le modalità di presentazione della domanda e la proroga attuata dal Decreto Sostegno del ... Leggi su leggioggi (Di martedì 16 marzo 2021) Ilè innei prossimi giorni con una serie di novità, tra cui un’importante misura di rafforzamento deldi. Nei 32 miliardi stanziati per offrire uneconomico a imprese, lavoratori e nuclei familiari in difficoltà a causa della pandemia da Covid-19, spicca il miliardo disposto per rifinanziare alcune misure tra qui ladeldiper un totale di tre mensilità. Bonus baby sitter: a chi spetta, importi, come richiederlo Vediamo ora nel dettaglio tutti i requisiti, gli importi, le modalità di presentazione della domanda e laattuata daldel ...

