Reddito di cittadinanza 2021: le novità in arrivo nel Decreto Sostegno (Di martedì 16 marzo 2021) Tra i vari provvedimenti che verranno adottati e messi in atto dal Decreto Sostegno, in attesa di essere varato nei prossimi giorni, rientrano importanti novità circa il Reddito di cittadinanza 2021. Con lo stanziamento dei 32 miliardi a disposizione di misure di Sostegno di lavoratori, imprese e nuclei familiari in difficoltà a causa della pandemia di Covid-19, il nuovo Decreto apporterà significativi cambiamenti riguardo non solo il Reddito di cittadinanza, ma anche il Reddito di emergenza, l’indennità di disoccupazione Naspi, il rinvio del blocco dei licenziamenti. Reddito di emergenza 2021: proroga di tre mesi in arrivo nel Decreto ... Leggi su leggioggi (Di martedì 16 marzo 2021) Tra i vari provvedimenti che verranno adottati e messi in atto dal, in attesa di essere varato nei prossimi giorni, rientrano importanticirca ildi. Con lo stanziamento dei 32 miliardi a disposizione di misure didi lavoratori, imprese e nuclei familiari in difficoltà a causa della pandemia di Covid-19, il nuovoapporterà significativi cambiamenti riguardo non solo ildi, ma anche ildi emergenza, l’indennità di disoccupazione Naspi, il rinvio del blocco dei licenziamenti.di emergenza: proroga di tre mesi innel...

DSantanche : Via Fani. 43 anni fa 5 agenti assassinati, per Aldo Moro il primo di 55 giorni di calvario. “Avevano ideali” “erano… - fattoquotidiano : Enrico Letta da oggi alla guida del Pd – Il rapporto con Conte e il futuro del patto con il M5s: il reddito di citt… - fattoquotidiano : De Masi: “Sul reddito di cittadinanza ricerca luciferina per screditarlo. Disuguaglianze spesso aumentano in Paesi… - MassimoChiaram7 : RT @Agenzia_Ansa: Reddito di cittadinanza, scoperti 74 'furbetti' a Palermo #ANSA - Isabell86356282 : RT @fenice_risorta: Giusto x cambiare, è tutto un magna magna grazie a @luigidimaio che ha levato veramente la povertà a certe persone?????? h… -