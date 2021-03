Reddito cittadinanza, 31 furbetti denunciati a Teramo Accertata una frode allo Stato per 250 milioni (Di martedì 16 marzo 2021) Teramo - I Finanzieri delle compagnie di Teramo e Giulianova e delle tenenze di Nereto e Roseto degli Abruzzi, nel corso di appositi servizi hanno individuato e denunciato 31 persone che percepivano indebitamente il Reddito di cittadinanza, accertando una frode di oltre 250mila euro. Diverse le tipologie di illeciti riscontrate dalle fiamme gialle. In alcuni casi, infatti, i percettori del beneficio sono stati trovati a svolgere attività lavorative "in nero" come imbianchini, camerieri presso ristoranti o alla guida di mezzi in un cantiere edile, mentre in altri casi avrebbero presentato, insieme alle domande, false autocertificazioni Isee, omettendo di indicare il proprio patrimonio immobiliare (in un caso, il più significativo, del valore di 182.000 euro). Tra i soggetti denunciati ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 16 marzo 2021)- I Finanzieri delle compagnie die Giulianova e delle tenenze di Nereto e Roseto degli Abruzzi, nel corso di appositi servizi hanno individuato e denunciato 31 persone che percepivano indebitamente ildi, accertando unadi oltre 250mila euro. Diverse le tipologie di illeciti riscontrate dalle fiamme gialle. In alcuni casi, infatti, i percettori del beneficio sono stati trovati a svolgere attività lavorative "in nero" come imbianchini, camerieri presso ristoranti o alla guida di mezzi in un cantiere edile, mentre in altri casi avrebbero presentato, insieme alle domande, false autocertificazioni Isee, omettendo di indicare il proprio patrimonio immobiliare (in un caso, il più significativo, del valore di 182.000 euro). Tra i soggetti...

