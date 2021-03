Red Magic 6 e 6 Pro pronti per l’uscita italiana (Di martedì 16 marzo 2021) (Foto: Red Magic)Manca meno di un mese al debutto italiano dell’attesa coppia di gaming phone Red Magic 6 e Red Magic 6 Pro che faranno il loro ingresso ufficiale in Europa il 15 aprile con preordini dal prossimo 9 aprile. I prezzi sono stuzzicanti, soprattutto se rapportati a un hardware di alto livello con uno schermo progettato su misura per il gioco. Non c’è dubbio che la punta di diamante dei due nuovi modelli sia il display amoled con un’ampia diagonale da 6,8 pollici e risoluzione 2400 x 1080 pixel. Dotato di un refresh rate di ben 165 Hz, può regolare automaticamente il valore a seconda dell’uso grazie alla tecnologia proprietaria Touch Choreographer e si spinge fino ai 500 Hz in single-touch e 360 Hz in multi-touch sul campionamento del tocco – molto importante durante il gioco – per una reattività di 8 ms di tempo di ... Leggi su wired (Di martedì 16 marzo 2021) (Foto: Red)Manca meno di un mese al debutto italiano dell’attesa coppia di gaming phone Red6 e Red6 Pro che faranno il loro ingresso ufficiale in Europa il 15 aprile con preordini dal prossimo 9 aprile. I prezzi sono stuzzicanti, soprattutto se rapportati a un hardware di alto livello con uno schermo progettato su misura per il gioco. Non c’è dubbio che la punta di diamante dei due nuovi modelli sia il display amoled con un’ampia diagonale da 6,8 pollici e risoluzione 2400 x 1080 pixel. Dotato di un refresh rate di ben 165 Hz, può regolare automaticamente il valore a seconda dell’uso grazie alla tecnologia proprietaria Touch Choreographer e si spinge fino ai 500 Hz in single-touch e 360 Hz in multi-touch sul campionamento del tocco – molto importante durante il gioco – per una reattività di 8 ms di tempo di ...

