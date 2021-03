Real Madrid-Atalanta | strana esultanza di Sergio Ramos e Vazquez | bevono il caffè VIDEO

(Di martedì 16 marzo 2021) Fa discutere l’die Lucasdopo il gol del 2-0 su rigore da parte del difensore e capitano delcontro l’. Più che altro, si tratta di uno stranissimo modo di festeggiare, con i due che si sono tenuti con le gambe e hanno mimato il gesto del bere il. Non è chiaro se ci sia una qualche goliardia nei confronti di una squadra italiana come la Dea. In alto il. SportFace.

Commenta per primo Piove sul bagnato in casa Atalanta : al 57' della sfida con il, valida per il ritorno degli ottavi di Champions League, Robin Gosens ha dovuto lasciare il campo per un problema muscolare alla gamba sinistra . Al suo posto Gasperini ha inserito Josip ...- ATALANTA 2 - 0 LIVE 34' Benzema, 59' rig. Sergio Ramos(3 - 5 - 2): Courtois; Varane, Sergio Ramos, Nacho; Vazquez, Valverde, Kroos, Modric, Mendy; Benzema, Vinicius. All.Al termine della partita delle ore 21:00 qui su Direttagoal.it troverete i voti, gli highlights, le pagelle il tabellino del match.Raddoppia il Real Madrid grazie al calcio di rigore di Sergio Ramos. La decisione dell'arbitro e della sala Var.