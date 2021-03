Real Madrid-Atalanta si gioca alle 21-Diretta Pasalic, Malinovskyi e Muriel, Zapata parte dalla panchina (Di martedì 16 marzo 2021) Il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, l’Atalanta si gioca un pezzo di storia del club. Dopo la sconfitta 1-0 subita al Gewiss Stadium, i ragazzi di Gasperini non sono sconfitti in partenza anche se la differenza tecnica tra le due squadre non è paragonabile. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 16 marzo 2021) Il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, l’siun pezzo di storia del club. Dopo la sconfitta 1-0 subita al Gewiss Stadium, i ragazzi di Gasperini non sono sconfitti innza anche se la differenza tecnica tra le due squadre non è paragonabile.

Advertising

marcoconterio : ?? #Zidane su #CristianoRonaldo a Sky: 'C'è qualcosa di vero nel ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid? Si, pu… - SkySport : Real-Atalanta, Zidane: 'Ritorno di Cristiano Ronaldo a Madrid? Sì, può darsi'. VIDEO - pisto_gol : Nella sua ultima stagione al Real Madrid, annata 2017/18, Cristiano Ronaldo realizzò 15 reti in Champions League. P… - Fantacalcio : Real Madrid-Atalanta, le formazioni ufficiali - zazoomblog : Diretta Real Madrid - Atalanta ore 21: come vederla in tv in streaming e formazioni ufficiali - #Diretta #Madrid… -